Musei Nazionali di Siena. Aperture straordinarie

Un fine settimana speciale, con il ponte di Ognissanti. Attesi turisti - complice le previsioni meteo che danno sole e temperative primaverili - nei Musei Nazionali. Ecco allora l’elenco dei luoghi da visitare. Aperture straordinarie pomeridiane della Pinacoteca e visite accompagnate, di Villa Brandi, ingresso gratuito per “Domenica al museo” e per la Festa delle Forze Armate.

Venerdì 1 novembre, la Pinacoteca Nazionale sarà eccezionalmente aperta anche di pomeriggio con orario 9-17,30.

Sabato 2 novembre Villa Brandi sarà aperta anche di mattina. Sono previste due visite accompagnate gratuite su prenotazione: alle 9:30 e alle 11. Prenotazioni: [email protected]. In Pinacoteca ritornano le visite accompagnate gratuite: il personale di custodia del museo vi attende per accompagnarvi alla scoperta delle meraviglie della nostra collezione. L’iniziativa è gratuita (inclusa nel biglietto d’ingresso) e si terrà dal 2 novembre al 7 dicembre ogni sabato in due fasce orarie:14:30 e 16:30. Si consiglia di prenotare inviando una mail a [email protected] o telefonando al numero: 0577/41246.

Domenica 3 novembre si rinnova l’appuntamento con “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, la prima domenica del mese, in tutti i musei statali e coinvolge a Siena tre musei: la Pinacoteca Nazionale, Villa Brandi a Vignano e il Museo Archeologico presso il Santa Maria della Scala. La Pinacoteca sarà aperta dalle 9 alle 17:30, Villa Brandi dalle 8:30 alle 13:30 mentre il Museo Archeologico seguirà l’orario del complesso del Santa Maria della Scala. Per visitare Villa Brandi è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo: [email protected]. I Musei Nazionali di Siena aderiscono all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura di rendere accessibili gratuitamente i luoghi della cultura statali in occasione di date importanti per la storia italiana come il 4 novembre (Festa delle Forze Armate).

Lunedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, tutti i musei e luoghi della cultura statali saranno visitabili gratuitamente: La Pinacoteca sarà aperta dalle 9 alle 13:30, mentre il Museo Archeologico Nazionale effettuerà l’orario del complesso del Santa Maria della Scala.