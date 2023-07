Musei civici Il nuovo direttore Baldini: "Creare percorsi integrati"

Ufficialmente insediato a Colle il nuovo direttore dei musei civici, Giacomo Baldini (foto), alla guida di un nuovo progetto di sistema museale fatto di tre musei (San Pietro, Archeologico e del Cristallo) interconnessi in un percorso integrato, grazie a forme gestionali congiunte. "Colle ha molti punti di forza – le sue prime parole – Sono prerogative specifiche, eccellenze culturali che vanno messe a sistema perché possono raccontare storie che arricchiscono l’esperienza della visita in Valdelsa: non solo Etruschi e Medioevo, che pure rappresentano momenti fondamentali della nostra storia, ma anche la grande tradizione artigiana che ha segnato lo sviluppo politico e sociale di una comunità, una terra che, ancora oggi, continua ad essere oggetto di sperimentazione artistica. Senza dimenticare il Parco fluviale dell’Elsa o l’anello della Francigena... Sta a noi far dialogare tutte queste espressioni e far sì che la visita a Colle non sia solo un momento di passaggio".