Murlo, viaggio nel tempo. Il ritorno di Blu Etrusco

Un viaggio nel tempo e a Murlo rivive il mondo degli etruschi. Torna il festival Blu Etrusco, che domani e domenica avrà come obiettivo la promozione e la conoscenza della cultura etrusca attraverso le attività di rievocazione, archeologia sperimentale, conferenze, escursioni, mostre, laboratori e ricostruzioni didattiche. Un modo per unire la storia e la curiosità per il popolo più misterioso di sempre a una giornata nell’incantevole borgo di Murlo, tra archeologia e festa. Per la nona edizione è stato scelto il titolo ‘Il Viaggio: Murlo al centro dell’Etruria’, un’occasione per parlare di genti, merci e idee in movimento tra Etruria, Europa e Mediterraneo antico.

Sarà coinvolto l’intero borgo di Murlo, con gruppi di rievocatori provenienti da tutta Italia che animeranno le vie del castello, mentre le sale del museo prenderanno vita come fossero le stanze private dei signori etruschi che nel VI secolo a.C. vivano la loro quotidianità. Nella piazza del castello, inoltre, sarà idealmente ricreato un giorno di festa, con i banchi degli artigiani all’opera, la scuola militare e la scuola scrittoria. In apertura, domani alle 9, partirà dal museo una passeggiata archeologico naturalistica sul sito etrusco di Poggio Civitate, cui seguirà una visita al museo stesso. Alle 12.30 apriranno gli stand gastronomici e nel pomeriggio, dalle 17, inizieranno gli incontri a tema fino alla rievocazione delle 17.30 in piazzetta delle Carceri, dove poi si concluderà la giornata con l’incontro a cura di Alessandro Marchini, direttore dell’Osservatorio astronomico dell’Università di Siena. Domenica, dopo la passeggiata che sarà ripetuta allo stesso orario, concerto di musica da camera al museo e, nel pomeriggio, riprenderanno le conferenze con gli esperti fino alla sera, con il concerto di chiusura del duo Tursen.

A Murlo gli eventi culturali iniziano però già oggi, con l’inaugurazione della mostra di Erika Pellicci dal titolo ‘Il luogo d’origine’, nell’ambito del progetto ‘Vis à Vis’ della Fondazione Musei Senesi, con cui giovani artisti da tutto il mondo dialogano con le collezioni dei musei del territorio. Nel suo lavoro, Pellicci approfondisce il tema della casa andando a indagare luoghi diversi dell’abitare. L’artista parteciperà anche al festival Blu Etrusco con un progetto dal titolo ‘Impronte Blu’: domani alle 16.30, una camminata alla riscoperta di Murlo attraverso la cianotipia.