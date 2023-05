Murales per Stefano Lotti Inaugurata l’opera dedicata allo sfortunato calciatore

"Noi eravamo un gruppo autentico, Stefano un fratello e Uliano Vettori il nostro capo tribù". Il ricordo di quel Poggibonsi è racchiuso nel pensiero di uno dei componenti di allora della squadra, Giuliano Gambuzza, intervenuto ieri insieme con altri compagni (Luca Biagiotti, Davide Cei, Massimo Fusci, Claudio Di Prete, ma idealmente non mancava alcuno del periodo) all’inaugurazione del murales dedicato a Stefano Lotti, realizzato dal Collettivo 400 drops nel sottopasso di via Vallepiatta. Un’opera che ha ricevuto ampi consensi sia dai tifosi, che hanno accompagnato il percorso dal bozzetto all’ultimazione, che dai familiari di Stefano. Il fratello Giuliano ha rimarcato le testimonianze di affetto ricevute nel tempo dalla comunità. Una delegazione del Poggibonsi di oggi con in testa il presidente Giuseppe Vellini, si è unita a tanti volti noti della gradinata dello stadio che ha affidato le proprie emozioni alle apprezzate frasi di Mirco Passini e Ireneo Mesce. Tutto in una mattinata dipinta di giallorosso, tra sciarpe, maglie e vessilli esibiti anche dai bambini. Chi passa da via Vallapiatta resta colpito dallo sguardo intenso del ragazzo in maglia numero 4: fierezza, volontà di appartenenza, desiderio di contribuire al riscatto dei colori. Caratteristiche - ben evidenziate dagli artisti - che hanno permesso a Stefano di rimanere nel cuore di tanta gente, grazie anche all’impegno di Uliano Vettori (c’erano i figli, Renata e Giampiero) nel tramandarne la memoria. Sequenze indelebili di un’epoca di successi circondata dai drammatici contorni della domenica che vide il piccolo grande Stefano per l’ultima volta sul rettangolo. Il murales è frutto del progetto "La città per Stefano", curato da Mixed Media con il sostegno del Comune e il contributo del Consiglio Regionale nell’ambito dell’avviso ‘Rigenerazione Toscana’. La firma è dei 400 drops: Mozzart, Ypsilon, Ninjaz e Dr8ste. Presenti la consigliera Elena Rosignoli, il sindaco David Bussagli e Nicola Berti, assessore allo sport. "Da qui emerge l’affetto e il valore di Stefano Lotti e di quel che rappresenta per la città", ha detto Rosignoli. "Un’opera che appartiene alla comunità", ha aggiunto il sindaco David Bussagli, che ha ricordato sia Vettori che un’altra figura cara all’ambiente, Silvaro Benelli. Di "partecipazione entusiasmante" ha parlato Matteo Ceccherini di Mixed Media, riferendosi anche alle fasi del cantiere e all’ausilio offerto agli artisti da tanti appassionati.

Paolo Bartalini