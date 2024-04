Chianciano sotto choc per la morte di Sabrina, travolta dalla sua auto

Chianciano Terme (Siena), 24 novembre 2018 - Una tragedia. Sabrina Marcelli, 48 anni, ha trovato la morte travolta dalla sua stessa auto. Il dramma si è consumato ieri mattina a Chianciano Terme attorno alle 11 in una villetta sotto il centro storico, sulla strada che oporta verso Montallese. La dinamica dei fatti deve ancora essere ricostruita da parte del comando di polizia municipale della città termale, che indaga sull’accaduto.

Il tragico incidente avviene all’interno del giardino di una villetta dove Sabrina viveva con suo marito Alamo Presenzini e i suoi due figli maschi, 8 e 15 anni. Poco dopo le 11 Sabrina prova ad accendere l’auto, ma la batteria è a terra e così chiede aiuto al marito per avviare il motore. Forse i due coniugi decidono di spingere la vettura, una Lancia Ypsilon di proprietà della donna, sul ciglio della strada principale per riavviare il motore. Qualcosa fa scattare la tragedia e l’auto investe la donna trasciandola per alcuni metri e schiacciandola contro un piccolo muretto che si trova alla base di una rete di recinzione. Lo schiacciamento provoca la morte della donna che viene soccorsa dal marito, il quale disperatamente ferma delle auto di passaggio per chiedere aiuto.

Sono minuti concitati e drammatici perché sotto gli occhi dell’uomo si consuma una tragedia inaspettata. I medici del 118 non possono che constatare il decesso della donna. Disperata la reazione del marito e del padre di Sabrina che saranno a loro volta soccorsi e portati in ospedale, in quanto colti da malore e da un profondo stato di shock. Anche gli altri familiari si disperano e le grida di dolore sembrano non fermarsi neanche dopo alcune ore dal dramma.

Il luogo della tragedia

Tornando alla dinamica dell’incidente è difficile capire esattamente cosa abbia trasformato quel tentativo di far ripartire l’auto in tragedia. Non si esclude per il momento la possibilità che la donna sia scivolata mentre spingeva il veicolo indossando scarpe da ginnastica sull’erba bagnata, ma queste sono supposizioni perché la dinamica, che è allo studio della Polizia Municipale della città, è ancora da ricostruire. Solo nei prossimi giorni potremo capire cosa sia esattamente successo. Il giardino di questa villetta presenta una pendenza che appunto è proprio al limite di una piccola scarpata che è il luogo dove ha tragicamente trovato la morte Sabrina Marcelli. La notizia ha destato profondo dolore a Chianciano terme, dove la donna era molto conosciuta e stimata anche per la sua attività lavorativa. Gestiva con il marito una gelateria nella zona della Rinascente. Il corpo si trova all’obitorio di Chianciano e probabilmente i funerali si svolgeranno domenica.

Anna Duchini