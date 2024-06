Multe, i dati dell’aumento a Siena: in un anno più 15 per cento

Siena, 10 giugno 2024 – Sono aumentati di circa il 15 per cento gli accertamenti delle sanzioni amministrative emesse dalla polizia municipale nei primi cinque mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2023.

È quanto emerge dal nuovo atto che fissa a 3,9 milioni l’entità delle multe erogate nel primo periodo del 2024, quando dodici mesi fa si attestatavano poco sopra i 3,3 milioni di euro. Altro discorso è quello degli introiti, con i tempi che cambiano per via dei ricorsi o che addirittura, per gli stranieri, si dilatano fino a 360 giorni per la sola notifica.

Nello specifico, le sanzioni per violazioni dell’articolo 142 del Codice della strada (limiti di velocità) sono attestate a 625mila euro, rispetto ai 512 dello stesso periodo del 2023. Le altre sanzioni sempre per infrazioni al Codice della strada, ex articolo 208, sono a poco meno di tre milioni di euro, rispetto ai 2,5 dello scorso anno.

Per violazioni di altre leggi e regolamenti si è passati da 18mila a 49mila euro, mentre le spese postali e di elaborazione sono sostanzialmente invariate, scendendo lievemente da 293mila e 282mila euro.

A bilancio nel 2024 l’assessore Pagni aveva annunciato l’inserimento di 15 milioni di euro di multe, con una crescita rispetto ai 12,5 del 2023. L’aumento della prima parte dell’anno va quindi nella direzione di un aumento, anche se poi tra accertamenti e incassi effettivi il divario è sempre notevole, in parte per le ragioni sopra indicate su temi di notifica, ricorsi, rapporti con gli automobilisti provenienti all’estero.

Quest’ultima voce va sicuramente a incidere anche sulle statistiche che pongono Siena ai vertici nazionali (terza, per la precisione) per l’entità pro capite delle multe emesse: gli elevati numeri del turismo fa sì che assere colpiti dalle sanzioni siano spesso anche stranieri ma anche italiani provenienti da fuori provincia. Si è semmai attutito rispetto al passato il peso della voce del superamento dei limiti di velocità, quando i due autovelox - ora sostituiti dai tutor sul lotto zero della Due mari e sulla Cassia - colpivano con frequenza impressionante. "I proventi delle sanzioni – disse l’assessore Pagni in sede di approvazione del bilancio – devono essere destinate in quota parte a precise e specifiche finalità, previste dalla normativa, per il miglioramento della sicurezza stradale".

Orlando Pacchiani