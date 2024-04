Multe, in tre mesi incasso di 1,6 milioni

Secondo le statistiche, Siena è ai primi posti in Italia per numero di multe elevate. Ma quanto ha accertato l’amministrazione comunale di Siena? Dal primo gennaio al 31 marzo di quest’anno le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada hanno comportato l’emissione di verbali per un totale di 1.347.595 euro, mentre quelli dovuti al superamento dei limiti di velocità (attraverso la rilevazione del tutor) porteranno nelle casse del Comune 220.797 euro. Ci sono poi le sanzioni per violazioni di altre leggi o regolamenti (22.176 euro). Palazzo pubblico infine incasserà 166.194 euro dal rimborso per le spese postali e di elaborazione delle multe stesse, per un totale di oltre 1,7 milioni di euro.

All’inizio di aprile l’assessore alla Mobilità e alla Polizia municipale, Enrico Tucci (foto), aveva annunciato in Consiglio comunale l’acquisto del telelaser di cui saranno dotati i vigili urbani, con un impegno di spesa pari a 20.771 euro. Il nuovo dispositivo opererà tramite l’invio di due impulsi a raggi infrarossi sulla carrozzeria del veicolo in movimento. Funziona con qualunque condizione climatica e di luce e può misurare la velocità dei mezzi sia in allontanamento che in avvicinamento. Ma non si limiterà solo a misurare l’eccesso di velocità: il telelaser sarà anche in grado di scattare foto e di realizzare video in alta definizione, rilevando così anche altre infrazioni come la guida al cellulare o senza le cinture di sicurezza. Insomma, un ulteriore strumento contro le violazioni.