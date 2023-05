MULTA E DENUNCIA

Alla guida con patente scaduta, violazione del divieto di ritorno nel territorio del comune di Abbadia San Salvatore, vettura sprovvista di assicurazione. I carabinieri della locale Tenenza, nel corso di servizi di controllo del territorio, hanno fermato, per i controlli di routine, un 35enne residente in un paese della Val d’Orcia. Controlli che hanno manifestato il serie di infrazioni commesse dal giovane. Sia le due al codice della strada, (guida di un’auto sprovvista di assicurazione, e privo, di fatto, anche della patente di guida perché scaduta) sia la violazione di prevenzione al divieto di ritorno nel comune di Abbadia San Salvatore. Disposto, per la durata di tre anni, dal Questore di Siena. L’automobilista è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per aver violato le norme del Codice Antimafia e sanzionato con una multa salata per le infrazioni previste dal codice della strada. I carabinieri hanno anche proceduto al sequestro dell’automezzo, sprovvisto di assicurazione, così come previsto del codice della strada. Una "scappatella" del giovane con tutte le conseguenze previste dalla legge.

Massimo Cherubini