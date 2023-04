"Mps, uscita ordinata dello Stato"

"Sul Monte Paschi di Siena non dobbiamo ripetere gli errori del passato. Abbiamo confermato Lovaglio alla guida dell’istituto di credito, l’amministratore delegato ha condotto in porto con successo l’ultimo aumento di capitale e adesso bisogna lavorare per riportare il Monte sul mercato privato". Il presidente del consiglio Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘Milano Finanza’, ha voluto commentare il post assemblea di Banca Mps e la nomina del nuovo cda presieduto da Nicola Maione.

"Vogliamo gestire in modo ordinato l’uscita dello Stato dal capitale di Mps - ha aggiunto la premier Meloni - per creare in Italia le condizioni perché ci siano più poli bancari". Che sia questa la strategia del Governo sul risiko della finanza e sul ruolo del Monte è noto da tempo. Anche il vicepremier Antonio Tajani ha voluto parlare di Mps a Siena: "Sono convinto che Mps potrà recuperare il terreno perduto e che possa risanare anche qualche ferita profonda che brucia ancora, le cicatrici non sono completamente cancellate. Il Governo ha voluto dare attenzione a questa banca così importante che rappresenta la storia non soltanto di Siena ma del sistema bancario del nostro Paese. Ci auguriamo che le cose possano migliorare", ha concluso Tajani. I prossimi ministri attesi a Siena saranno Anna Maria Bernini, Università e ricerca, domani alle 19, e Orazio Schillaci, della Sanità il 10 maggio.