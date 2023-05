Mps Tenimenti Mauro Rosati è il presidente

Il direttore della Fondazione Qualivita Mauro Rosati (nella foto) è stato nominato presidente di Mps Tenimenti. La decisione è stata presa da Mps, che da tempo intendeva rinnovare gli organi di amministrazione della società agricola (attualmente in regime prorogatio) della tenuta Poggio Bonelli a Castelnuovo Berardenga. Per la vendita di Mps Tenimenti Rocca Salimbeni ha tempo fino al 2024, in alternativa sarà costretta a concedere la remunerativa partecipazione nel capitale della Banca d’Italia. Come detto, l’azienda è di proprietà di Banca Monte dei Paschi, che svolge il suo ruolo di azionista, mentre la gestione operativa è svolta da una squadra di professionisti con il Dna agrivinicolo. La scelta di Rosati è dunque in linea con la mission di un’azienda che punta a essere "umana, dinamica e solida".