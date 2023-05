"Mps il terzo polo Fisco più leggero"

"Un mese fa c’era lo stesso decalogo – ha esordito Fabio Petri, vicepresidente nazionale Cna -, nel corso campagna elettorale ha avuto un’evoluzione. Semplificazione burocratica e fiscale, infrastrutture, Alta velocità. Siano le Ferrovie a stabilire la sede, l’importante è che si faccia per collegare il territorio con il resto d’Italia. Attirare turismo ad alto valore aggiunto è una necessità, la Fortezza potrebbe essere una vetrina per l’agroalimentare. Il futuro di Mps? Terzo polo bancario specializzato nella piccola impresa. Il Biotecnopolo deve tener conto dell’indotto economico e imprenditoriale per il territorio. Siena deve essere modello di qualità della vita, esempio di programmazione e tradizione".