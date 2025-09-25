La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Siena
CronacaMozione per riconoscere la Palestina
25 set 2025
GIUSEPPE SERAFINI
Cronaca
Mozione per riconoscere la Palestina

Il dramma di Gaza con il riconoscimento dello stato di Palestina, ormai punto centrale di ogni dibattito e iniziativa che proprio in queste ore vede radunati a New York in seduta Onu i grandi della terra, sarà oggetto di mozione questa sera alle 18 nel corso del Consiglio comunale, che si terrà a Piancastagnaio. Una mozione consiliare con al centro, come detto, il riconoscimento dello Stato di Palestina, sostegno al cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi ancora in mano a Hamas dopo l’atto terroristico del 7 ottobre 2023 nei confronti dei civili israeliani, la protezione civile e il rispetto del diritto Internazionale. Nell’ottica di una pace giusta e duratura in Oriente che può realizzarsi attraverso la soluzione a due stati (Israele e Palestina), che vivano fianco a fianco in sicurezza e in confini internazionalmente riconosciuti garantendo diritti umani e civili per entrambi i popoli, il Comune di Piancastagnaio delibera il riconoscimento simbolico dello Stato di Palestina quale Stato sovrano nei confini antecedenti al 5 giugno 1967 con Gerusalemme capitale condivisa come atto politico per la pace. La mozione impegna altresì il sindaco e la giunta comunale di Piancastagnaio a promuovere sul territorio comunale iniziative condivise assieme a scuole, università, associazioni e organizzazioni del terzo settore e realizzare nell’ambito comune tutte quelle iniziative legate alla pace e al diritto internazionale.

Giuseppe Serafini

