"La ragazza di Bube". Un legame speciale

La scomparsa di Claudia Cardinale è oggi un lutto anche per l’Alta Valdelsa. E riporta a galla lontane, bellissime memorie. Se oggi la Valdelsa si mostra affascinante a migliaia di visitatori, è anche perché quella sua struggente atmosfera andò sul grande schermo nel remoto 1963 con il film "La ragazza di Bube" di Comencini, lungometraggio tratto dal celebre romanzo di Carlo Cassola pubblicato pochi anni prima. La storia, e di conseguenza il film, si dipana tra Volterra, Monteguidi - il paesino di Mara, la compagna del partigiano Bube - Casole, Colle e Poggibonsi. Monteguidi è il luogo cardine, quasi un mito, paradigma di un’epoca. "La scomparsa di Claudia Cardinale - spiega oggi il sindaco, Andrea Pieragnoli - ravviva il ricordo di uno stretto e prolungato rapporto di questa splendida attrice con Casole d’Elsa dove ha girato il film ‘La ragazza di Bube’, per non parlare poi dell’amicizia con Luchino Visconti che la ospitò per molto tempo nella sua villa di Querceto. La ragazza di Bube, interpretata nel film dalla Cardinale, abitava a Monteguidi e molte scene sono state girate su questo territorio. Sindaco di quell’epoca era Emilio Lapucci". Lo fu per un paio di decenni: persone molto vicine alla famiglia dello storico primo cittadino raccontano ancora di una festa nell’allora proprietà dei Visconti a Casole, dove Claudia Cardinale - bellissima e già molto famosa - incontrava la gente del posto: quella Valdelsa, negli anni ’60, era prettamente rurale e c’è da immaginarsi lo stupore delle persone a trovarsi a tu per tu con le celebrità del grande schermo. "Già da qualche tempo - prosegue il sindaco Pieragnoli - volevamo riaccendere la luce sul capolavoro di Cassola, ’La ragazza di Bube’, ed anche sul film. Con la scomparsa di Claudia Cardinale siamo ancora più determinati. Pensiamo ad alcune opere d’arte ispirate da quella storia". Storia che a Casole e Monteguidi è quasi mitica. Una signora del paese, Carolina Myriam Dini, che era proprio di Monteguidi, in epoca della guerra ebbe una relazione "piuttosto d’amicizia" - affermava - con un partigiano "forestiero". Secondo quanto tramandato in questi luoghi, questa poteva essere stata la scintilla del racconto di Cassola. La relazione fu breve, anche per questioni politiche. Carolina Myriam aveva 80 anni nel 2004 e confidò la vicenda a La Nazione: "Era una persona riservata - rammenta oggi il nipote, Patrizio Dini, 51 anni - non ha mai voluto confermare ma non ha mai smentito di essere la ‘ragazza di Bube’. In paese, a Monteguidi, tuttavia, lei era la ‘ragazza di Bube’. Il film ha reso ancora più famosa la vicenda maturata in tempi tragici e di forti contrapposizioni. Poi sappiamo che in realtà la storia di Bube è stata diversa. Mia zia non si è mai sposata". Nella vita reale, il partigiano Bube sposò mentre era in carcere una ragazza di Pelago. E’ lei, per le fonti storiche, chiaramente, la fidanzata di Bube. L’idea del sindaco Pieragnoli ha basi importanti: necessario riportare laddove merita la memoria di Carlo Cassola. La scomparsa di Claudia Cardinale, la meravigliosa ‘ragazza di Bube’, sarà un motivo in più.

Andrea Ciappi