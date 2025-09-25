Sumud Flottilla per Gaza. Quattrocento in piazza. L’urlo: "Palestina libera"

Continua il movimento a sostegno della Palestina e contro l’assedio di Gaza a Siena. Oltre quindici realtà cittadine, fra cui la Cgil, si sono riunite nel presidio organizzato dal Comitato Palestina Siena, questa volta sotto la Prefettura in piazza Duomo, per chiedere un intervento immediato del governo nel conflitto. "Non è tollerabile la violazione del diritto internazionale da parte di Israele – ribadisce ancora una volta in piazza Samuele Picchianti, rappresentante del Comitato Palestina Siena –. Chiediamo al governo di garantire protezione ai cittadini italiani e agli attivisti impegnati a impedire che Gaza venga affamata. Non siamo qui solo per la Flotilla: guardiamo al genocidio in corso e sollecitiamo il governo a spingere per un cessate il fuoco, sospendendo accordi commerciali e vendita di armi a Israele". Si tratta della terza manifestazione di questo tipo in meno di una settimana, ed è stata in grado di riunire oltre quattrocento persone, nonostante sia stata organizzata all’ultimo minuto, un fatto insolito per Siena, segno dei tempi che cambiano in peggio ma anche di una rinnovata sensibilità.

"Voglio dire che sono felice che Siena, dal 7 ottobre 2023 in poi, è sempre stata presente – racconta Sharif Hamed, palestinese gazawi residente a Siena –. Aspettavo che arrivasse il momento in cui il popolo italiano sarebbe stato in prima linea, e credo che sia finalmente arrivato. Il popolo italiano è all’avanguardia, lo ha dimostrato lunedì, perché è sempre stato dalla parte giusta della storia e continuerà a esserlo. E non solo per la Palestina, ma anche per l’Italia stessa. Perché se l’Italia sta bene, anche la Palestina sta bene". C’è movimento anche all’interno degli atenei cittadini. Con un atto ufficiale il Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Siena infatti "esprime profonda solidarietà alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla; rivolge un appello al Governo affinché garantisca la massima protezione diplomatica e consolare; sottolinea l’urgenza di un impegno diplomatico e politico che favorisca soluzioni di pace durature; invita le istituzioni accademiche a sensibilizzare le proprie comunità sulla gravità della crisi in corso e ad unirsi alle mobilitazioni globali a sostegno di Gaza", si legge nel comunicato.

Dall’Università di Siena invece, dopo le mobilitazioni del personale tecnico e amministrativo, che il 18 settembre ha formato un ‘comitato spontaneo’, oltre che una mail che invitava tutto il corpo universitario ad aderire al presidio, è arrivato l’appello alla sottoscrizione di una richiesta per alcuni incontri tematici: "E’ emersa la volontà di affrontare nella nostra comunità universitaria il tema del genocidio del popolo palestinese, a partire dalla richiesta, da indirizzare al Rettore, di prevedere istituzionalmente di dare avvio all’anno accademico con lezioni che affrontino l’argomento". Eleonora Rosi