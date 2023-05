Motociclisti generosi Donati oltre 2mila euro

Motociclisti dal cuore d’oro. Organizzano la manifestazione solidale di Mototerapia e, a conclusione del progetto, donano ad Anffas Alta Valdelsa la somma di 2.127,40 euro.

La notevole partecipazione all’iniziativa, che ha avuto per teatro la piazza Enrico Berlinguer a Poggibonsi, ha permesso ai sodalizi attivi nel settore – Associazione Motociclistica Alta Val d’Elsa, Innovation Team, Vespa Club Valdelsa e Moto Club Poggibonsi, che nell’occasione ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione – di devolvere i fondi all’ente che sul territorio si impegna per favorire l’inserimento al lavoro di persone con disabilità attraverso una serie di programmi che si concretizzano per merito degli operatori e degli stessi giovani che frequentano il Centro Anffas, alla Strolla.

Laboratori in sede che possono determinare, attraverso i vari passaggi, l’ingresso dei ragazzi in alcune realtà produttive del territorio, nel quadro di una valorizzazione sul campo delle loro competenze e del riconoscimento di un diritto come è appunto l’occupazione. La consegna del contributo è avvenuta nella pregevole cornice della Fattoria di Montemorli, grazie alla squisita accoglienza della famiglia Conforti. È andata così felicemente in porto la proposta – un’esperienza inedita per Poggibonsi – di unire il sociale al mondo della pratica dei motori, in virtù dell’apporto anche dell’Associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale e del Comune di Poggibonsi che ha concesso il patrocinio. Soddisfazione è stata espressa nella circostanza da tutti i soggetti che in sintonia totale hanno "firmato" la riuscita della giornata di Mototerapia nella parte storica di Poggibonsi.

Paolo Bartalini