Gli dei ritornano, i Bronzi di San Casciano. La mostra protagonista al Quirinale / Video

Siena, 22 giugno 2023 – Questa mattina, al Quirinale, nella sala del Bronzino, si è svolta l'anteprima della mostra 'Gli dei ritornano - I Bronzi di San Casciano’ curata da Jacopo Tabolli, direttore scientifico degli scavi al Santuario Ritrovato del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena e da Massimo Osanna, direttore generale dei Musei. Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente della Repubblica ha introdotto i lavori. Sono intervenuti, oltre a Massimo Osanna, Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; Jacopo Tabolli, professore di Etruscologia dell'Università per Stranieri di Siena.

La mostra sarà inaugurata alle 17,30 dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, alla presenza tra gli altri, della sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del Presidente della Provincia di Siena David Bussagli e del Rettore dell'Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari. L'esposizione resterà aperta fino al 29 ottobre. a mostra presenta per la prima volta al pubblico le straordinarie scoperte effettuate nel 2022 nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni.

La mostra si snoda come un viaggio attraverso i secoli all'interno del paesaggio delle acque calde del territorio dell'antica città-stato etrusca di Chiusi. A partire dall'età del bronzo fino all'età imperiale, la grande tradizione di produzioni in bronzo di quest'area dell'Etruria è presentata come una spirale del tempo e dello spazio: come l'acqua calda delle sorgenti termali si fa vortice e diviene travertino, così il visitatore scopre come le offerte in bronzo incontrino l'acqua non solo a San Casciano ma in una moltitudine di luoghi sacri del territorio. Oltre 20 statue e statuette, migliaia di monete in bronzo ed ex-voto anatomici raccontano una storia di devozione, di culti e riti ospitati in luoghi sacri dove l'acqua termale era usata anche a fini terapeutici.

L'eccezionale stato di conservazione delle statue all'interno dell'acqua calda ha permesso anche di tramandare lunghe iscrizioni in etrusco e latino che raccontano delle genti che frequentavano il luogo sacro, delle divinità invocate e della compresenza di Etruschi e Romani attorno all'acqua calda. La sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti, afferma: “Oggi il progetto partito dalla nostra piccola comunità trova spazio nelle stanze del Palazzo del Quirinale e questo è motivo di grande orgoglio. Sarà un'emozione poter raccontare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che i bronzi oggetto della mostra sono un entusiasmante parte di un disegno ben più grande, che guarda al passato ma soprattutto al futuro di San Casciano dei Bagni”.