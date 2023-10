Mostra Mercato del Tartufo Bianco a San Giovanni d'Asso: 11-12 e 18-19 Novembre

È una delle mostre - mercato più tradizionali e antiche d’Italia fra quelle dedicate a questo prezioso fungo ipogeo. Nata alla metà degli anni 80, si tiene nel cuore delle Crete Senesi, a San Giovanni d’Asso (comune di Montalcino) che è stato fra i promotori della rete nazionale ’Città del Tartufo’. Nel 2023 festeggia l’edizione numero 37. Quasi quattro decenni dedicati al tartufo bianco delle colline senesi che dividono il Chianti dalla Val d’Orcia. San Giovanni d’Asso è un castello circondato da un piccolo borgo medievale immerso in una natura incontaminata. I tartufi bianchi sono tutti a km 0, trovati esclusivamente dai tartufai affiliati all’associazione provinciale. Il sabato sera (11 e 18 novembre) il salone del castello diventa la prestigiosa location di cene di gala (esclusivamente su prenotazione) con affermati chef stellati.

Attorno al suo ’Diamante Bianco’ San Giovanni d’Asso offre una festa ricca di proposte, dallo ’Square Food’, stand gastronomici delle eccellenze locali dove pranzare e cenare a km 0, alla ’Cerca del tartufo’ insieme ai tartufai senesi e i loro cani. Per chi vuole vivere esperienze d’epoca, c’è l’ antico treno a vapore che, partendo da Grosseto e da Siena, porta attraverso una ferrovia non più in servizio fino al Castello di San Giovanni. È il ’Treno Natura’ per scoprire paesaggi inconsueti.

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete senesi si svolge nei due week end di novembre (11-12 e 18-19) e offre molte possibilità per conoscere il territorio e i suoi prodotti tipici. Insieme ai punti vendita, lungo il borgo, del ’Diamante bianco’, considerato uno dei migliori tartufi italiani, ci sono degustazioni e vendita formaggi pecorini a latte crudo, insaccati, carni di Chianina e Cinta Senese, olio Evo, il vino della Doc Orcia e, dopo la fusione con Montalcino, anche sua maestà il Brunello.