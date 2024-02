Mostra itinerante di pittura e scultura

Un racconto dai mille accenti. Dal 2 marzo alle 17 al 2 aprile 2024, l’ Accabì di Poggibonsi ospiterà Extra Nove Volarismus, mostra collettiva itinerante di pittura e scultura, marchio di qualità Aiapi-Unesco. La mostra presenta un gruppo di sei artisti storici della ex Cecoslovacchia, aderenti al movimento della Poesia visiva e al Fluxus, famosi nel mondo , oltre alla partecipazione straordinaria di Ivan Ouhel, in un dialogo con 12 artisti contemporanei cechi e altri 15 da altre otto nazionalità. 27 artisti provenienti da nove Paesi del mondo. La mostra è a cura di Attilio Maltinti. I 27 artisti sono: Eva Adamcová, Vít V. Pavlík , Vít Pavlík junior, Pavel Klíma, Šárka Coganová, Vera Krumphanzlová, Vladimír Šavel, Petra Jovanovská, Lenka Sárová-Malíská, Michal Dubnický, Marie Šechtlová, Zdenek Harazin, Tomáš Pergler, Hubert Huber, Alfred Seidel, Dalia Blauensteiner, Krzysztof Bartnik, Pavel Talich, Teodor Buzu, Vasile Sarca, Vasile Fuiorea, Gustavo Maestre, Ignazio Fresu, Fiorella Noci e Cecilia Chiavistelli, insieme ai poggibonsesi Giuseppe Calonaci e Claudio Giomi. All’inaugurazione interverranno il console onorario della Repubblica Ceca per la Toscana, Giovanna Dani Del Bianco, insieme ad Aranka Myslivcova per l’associazione Arca, il vicesindaco e assessore alla cultura Nicola Berti, Carlo Palli, collezionista, Giancarlo Becattelli, presidente della Pro Loco di Poggibonsi.