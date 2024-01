Morto Omodeo. Politico e biologo di fama mondiale

Grande commozione all’Accademia dei Fisiocritici per la scomparsa sabato del suo decano Pietro Omodeo, aveva 104 anni. Nel 2011 era stato nominato socio onorario dopo esserne stato componente attivo dal 1951 al 1964 e poi di nuovo dal 2006 al 2010. "Omodeo – dice il presidente Giuseppe Manganelli – ha sempre partecipato ai lavori dell’Accademia, con interventi e comunicazioni scientifiche fino alla presentazione dei suoi libri su Amerigo Vespucci nel 2013 e nel 2017 e della riedizione del volume ’Creazionismo ed evoluzionismo’ nel novembre 2022, ancora in piena attività. Noi fisiocritici abbiamo ancora vivo nel cuore il ricordo della giornata di festa organizzata insieme all’Università di Siena e a Res Viva per i suoi cento anni". Scienziato di fama internazionale Omodeo è stato uno dei padri della moderna biologia. Nato a Cefalù nel 1919, figlio dello storico Adolfo Omodeo, si laurea in scienze naturali a Pisa e insegna biologia generale, zoologia e biogeografia, evoluzionismo, storia e critica del pensiero scientifico e storia della biologia a Siena, Padova e Roma Tor Vergata. Cura le principali opere di Lamarck, Darwin e Diderot. È a Siena a partire dal 1949 e qui sviluppa anche il suo impegno civile come assessore provinciale alla cultura dal 1951 al 1955 e poi come consigliere comunale dal 1956 al 1960. Dal 1952 al 1965, in qualità di consigliere anziano, si adopera per il potenziamento e l’ammodernamento del Policlinico e dal 1960 al 1965 è presidente dell’Orfanotrofio San Marco. Omodeo attraversa l’esperienza della guerra e della prigionia in Egitto. Dopo il rimpatrio in Italia nel 1946, nel 1949 è a Parigi, membro della delegazione italiana del Movimento dei Partigiani della Pace. Da Sandro Pertini nel 1979 riceve la Medaglia d’Oro di Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte. Il rettore dell’Università ha espresso il cordoglio della comunità accademica. L’ultimo saluto ad Omodeo oggi fra le 14 e le 17 nella sala del commiato al Laterino.