Morto Marcello Brogi, padre del collega Paolo. Oggi l’addio nella chiesa della Giraffa

‘Super babbo’ Marcello se ne è andato, ieri, all’età di 84 anni. La Nazione stringe in un forte abbraccio Paolo, collega sincero e stimato, amico vero e prezioso, e si unisce al dolore della famiglia Brogi, e degli amici di ‘Alceste’.

Così, Marcello, era chiamato nella amatissima sua Giraffa: il rione di via delle Vergini oggi lo ricorda come un contradaiolo appassionato, conosciuto anche dalle generazioni più giovani, un contradaiolo di altri tempi, un altro figlio di Siena volato via troppo presto: le sue condizioni di salute, ottime fino a qualche settimana fa, sono peggiorate bruscamente negli ultimi giorni e ieri in tarda mattinata la triste notizia che ha lasciato un profondo vuoto in chi lo conosceva in tutta Siena, soprattutto nella Contrada della Pantera, dove risiedeva da sempre tanto da battezzare il figlio Paolo proprio in Via San Quirico. "Grazie per 56 anni dove mi hai dato davvero tutto... amore, comprensione e perdono... Sono orgoglioso di te, è l’ultima cosa che mi hai detto che mi porterò dentro per sempre. Vai a raggiungere gli amici di sempre – il messaggio del figlio Paolo sui social –, Aldo, Romano, Rino e gli altri come mi dicevi".

I funerali di Marcello Brogi si svolgeranno questo pomeriggio alle 14,30 nella chiesa della Giraffa. La nostra redazione rinnova la sua vicinanza a Paolo e a tutta la sua famiglia.