Morto su lavoro a San Gimignano, aveva 31 anni

San Gimignano (Siena), 27 aprile 2023 – Tragedia in provincia di Siena, nei dintorni di San Gimignano. Un uomo di 31 anni è morto sul lavoro, sembra travolto da una parete o da un grosso quantitativo di materiale mentre stava lavorando.

Secondo una prima ricostruzione, il 31enne era impegnato nei lavori di ristrutturazione di una casa quando sarebbe crollata parte del tetto. La vittima è stata investita in pieno dal crollo.

Sarebbero stati i colleghi a chiamare i soccorsi. Il 118 è intervenuto con mezzi da terra, in particolare con un’automedica da San Gimignano e con l’elicottero Pegaso, ma l’operaio è deceduto per le gravi ferite riportate. Un collega della vittima è rimasto leggermente ferito nel crollo ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la tragedia e per capire il motivo del crollo. Sono intervenuti, oltre ai militari dell’Arma, i vigili del fuoco e l’Asl.