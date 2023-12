Morto in cantiere, si fa l’autopsia. Ascoltati tutti gli operai presenti

di Laura Valdesi

SIENA

La dinamica da ricostruire, eventuali responsabilità da individuare dopo la tragedia nel cantiere a Gaiole in Chianti in cui ha perso la vita un operaio egiziano di 24 anni durante i lavori per realizzare una cantina. L’ennesima tragedia sul lavoro, giovanissima la vittima, che ha riacceso i riflettori su un problema irrisolto, quello della sicurezza. Vista anche la delicatezza del caso la procura di Siena ha svolto un sopralluogo in località Terrazze di Adine, nel cuore della campagna del Chianti, teatro della tragedia. Sul posto sono stati visti nella tarda mattinata di mercoledì il procuratore Andrea Boni con il pm Valentina Magnini per effettuare una ricognizione e visionare anche il luogo dove è accaduta ll’incidente.

L’inchiesta sta muovendo adesso i primi passi e sarà sicuramente svolta nei prossimi giorni l’autopsia su Amhed Youssef, l’operaio che ha perso la vita volando da oltre otto metri di altezza. Anche se non ci sono dubbi sul fatto che il giovane è deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sono arrivati intanto dalla Lombardia i familiari dell’egiziano, il padre e altri suoi cari. La salma resta comunque ancora a disposizione della magistratura in attesa dell’accertamento medico legale.

Intanto vengono ascoltati tutti gli operai che si trovavano a lavoro nel cantiere a Terrazze di Adine al momento dell’infortunio sul lavoro. Il loro racconto sarà fondamentale per capire se le misure di sicurezza sono state rispettate durante l’esecuzione dell’intervento, cosa stava facendo il 24enne nel momento in cui il pannello sarebbe andato giù. Se, insomma, la tragedia poteva essere evitata.

Gli accertamenti vengono svolti dall’Asl attraverso il dipartimento che si occupa della sicurezza sul lavoro e interviene in caso di infortuni, ma anche dai carabinieri della stazione locale, coordinati dalla procura della repubblica.