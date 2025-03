Morte di David Rossi. Sopralluogo della commissione di vigilanza nella sede di Mps

Sopralluogo della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi (nella foto) venerdì prossimo 7 marzo, giorno successivo al dodicesimo anniversario della morte dell’ex capo comunicazione di banca Mps, che avvenne il 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio alla sede di Rocca Salimbeni. "Visiteremo alcuni luoghi importanti per ricostruire la vicenda, in particolare l’ufficio di Rossi e anche altri luoghi come ad esempio l’ufficio al piano superiore o il palazzo di fronte all’ufficio di Rossi, oltre che alcuni percorsi interni per arrivare alle vie di uscita dalla sede della banca - spiega il presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta Gianluca Vinci - Ci aspettiamo in realtà di poter capire se alcune dichiarazioni fatte alla Commissione sono vere, capire appunto se tutti i soggetti che sono venuti a rendere dichiarazioni hanno detto la verità o se ci sono delle problematiche sulle tempistiche". "È chiaro che vedendo i luoghi ci si fa anche un’idea più precisa di come possono essere andati i fatti - prosegue Vinci - Dall’esame dei luoghi, soprattutto, si cercherà di capire le tempistiche degli spostamenti interni; abbiamo fatto fare, ed è tuttora in esecuzione, una relazione su tutte le tempistiche riportate dagli auditi". Oggi la commissione d’inchiesta ascolterà, anche in forma secretata, gli avvocati Carmelo Miceli e Paolo Pirani, legali difensori dei familiari di Rossi.