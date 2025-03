Morte di David Rossi. Nuova perizia su orologio e lesioni sul polso

Il "no" della sorella di William Villanova Correa a deporre davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi e l’assegnazione di una nuova perizia sull’orologio del manager della comunicazione di Banca Mps morto il 6 marzo 2013. Le due novità emerse ieri sera dalla riunione della commissione presieduta da Gianluca Vinci, dopo il sopralluogo del 7 marzo scorso a Siena al termine del quale erano stati annunciati ulteriori accertamenti.

"A svolgere la super perizia integrativa a quattro mani sull’orologio saranno due nostri consulenti, il tenente colonnello Adolfo Gregori dei Ris e il medico legale Robbi Manghi. Analizzeranno non solo quest’ultimo ma anche le ferite che Rossi presentava sul polso", spiega Vinci. A tale scopo annuncia che potrebbe essere necessario un nuovo sopralluogo da parte dei consulenti per valutare la parete e la finestra di Rocca Salimbeni da cui il manager è volato di sotto allo scopo di verificare l’eventuale presenza di asperità o appigli che durante la ricognizione del 7 marzo, ad occhio nudo, non sono stati notati. Ma occorre una verifica più puntuale. Un accertamento sollecitato anche dai legali della famiglia "che metterà a disposizione l’orologio, in suo possesso, composto in maniera distaccata dalla cassa e dal cinturino. Intendiamo approfondire i tipi di legame che possono esserci con le ferite riscontrate con il polso, se siano state causate dalla caduta, da un eventuale sfregamento o da contusione", osserva Vinci. Che aveva convocato ieri per l’audizione anche la sorella di Villanova Correa, in carcere per l’uccisione di una prostituta in via Vallerozzi nel 2013. La donna non si è presentata. "Ha risposto di non sapere niente e di non voler deporre per cui sarà valutato l’eventuale accompagnamento coatto", annuncia il presidente della commissione parlamentare. La nuova audizione potrebbe svolgersi martedì 25 marzo oppure il primo aprile.

Laura Valdesi