Morte di David Rossi "Nessun reato dei pm" La procura di Genova chiede l’archiviazione

di Pino Di Blasio La procura di Genova ha chiesto l’archiviazione per i tre magistrati di Siena titolari del fascicolo sulla morte di David Rossi. L’ex capo della comunicazione di Mps è morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013. I tre pm indagati per falso aggravato sono Nicola Marini, Aldo Natalini e Antonino Nastasi, quest’ultimo oggi pm a Firenze, protagonista anche del duello con il senatore Matteo Renzi per l’inchiesta Open. I magistrati erano stati interrogati nei mesi scorsi dai colleghi genovesi. Veniva contestata loro la mancata verbalizzazione della perquisizione, con annessa ispezione informatica e sequestro, dell’ufficio di David Rossi al terzo piano di Rocca Salimbeni. Per i procuratori aggiunti Francesco Pinto e Vittorio Ranieri Miniati, i tre avrebbero fatto "una perquisizione", manipolarono la scena del presunto crimine, ma non ci fu alcun intento di occultare indizi o manomettere le indagini. "Nessuno commette un falso - si legge nella richiesta di archiviazione - per il solo gusto di commettere un reato". Mancherebbe il movente della manipolazione della scena, non è emerso neanche nei tanti racconti dei protagonisti del caso Rossi, ascoltati dalla commissione parlamentare d’inchiesta. Ai tre pm allora a Siena, veniva contestato che...