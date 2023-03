Morte di David Rossi, l’ultimo rebus. Il grande accusatore ora è accusato

Pasquale Aglieco

Siena, 17 marzo 2023 - Il dettaglio più curioso, e al tempo stesso sorprendente, che emerge dalla richiesta di archiviazione presentata dalla procura di Genova nei confronti dei tre pm che indagarono sulla morte di David Rossi, è l’impossibilità di "notificare l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio" al colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco. E’ andato in pensione e si è trasferito ad Hammamet, in Tunisia, luogo ben noto alle cronache giudiziarie. Aglieco è indagato per falsa testimonianza, dovrebbe rispondere di tante dichiarazioni fatte sia alla commissione d’inchiesta parlamentare, nella nota audizione di metà dicembre 2021, sia ad altri magistrati. Se la morte di David Rossi, il manager del Monte dei Paschi precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013, a un certo punto si è trasformata in un giallo nazionale, in uno dei misteri italiani "come Ustica o la strage di Bologna" per usare i paragoni di un articolo su "Le Monde", molto si deve alle dichiarazioni del colonnello Aglieco. Parlò davanti ai deputati della commissione a metà dicembre 2021, per quattro ore e mezzo smontò con dovizia di particolari i racconti dei festini hard, le parole del presunto escort, le indiscrezioni sui partecipanti a quelle...