Morosi salva, bene Di Paola. A Galligani manca solo la rete

STACCHIOTTI 6 Nessuna paratissima ma una bella sicurezza che dimostra dall’inizio alla fine.

MOROSI 7 Bel duello con Kernezo, ottimo controllo della fascia di competenza e un salvataggio sulla linea che vale mezzo voto in più.

ACHY 6,5 Gli tocca Pino e lui se la gioca con determinazione senza mollare mai di un centimetro, risolvendo anche situazioni difficili.

CAVALLARI 6,5 Chiude bene gli spazi dimostrando di essere una pedina davvero preziosa.

BIANCON 6 Entra bene e non sbaglia niente.

DI PAOLA 6,5 (nella foto) All’inizio si vede anche in avanti con spinta e assist, poi si dedica a chiudere la fascia con le buone e se serve anche con le cattive.

MASTALLI 6 Torna mezzala e si dedica ad un lavoro oscuro comunque prezioso per la causa bianconera.

LOLLO 6,5 Regia esperta e senza sbavature un po’ come ai vecchi tempi.

BIANCHI 7 Entra e al primo pallone toccato serve l’assist che vale la vittoria e i tre punti.

PESCICANI 6 Ci prova subito dalla distanza ma sembra meno ispirato rispetto ai giorni migliori. Può fare senza dubbio di più.

RICCHI 6 Entra e fa bene la sua parte.

MASINI 6 Un assist per Galligani non sfruttato e qualche spunto positivo.

FARNETI 6 Un quarto d’ora, fatto di sana e utile applicazione.

BOCCARDI 7,5 E’ ispirato come nei giorni migliori. Ci prova subito e poi ancora senza fortuna, fino a che non trova la zampata vincente che vuol dire vittoria.

GALLIGANI 6,5 Meriterebbe il gol per tutte le iniziative che produce e per come crea problemi agli avversari. Peccato solo che il tiro non gli esca nel modo giusto.

GIANNETTI SV Un colpo di testa fuori.

ALL. MAGRINI 6,5 Triplo cambio e due dei tre che entrano confezionano il gol partita. Un allenatore non può davvero chiedere di più.

ARBITRO MENOZZI 6,5 Direzione attenta ed è bravo quando non si fa incantare dalla caduta in area di Kernezo.

Paolo Brogi