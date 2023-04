I richiedenti asilo del Cas di Monticiano a Iesa, gestiti dagli operatori e dalla direttrice della società Ospita srl, hanno partecipato alla giornata all’insegna della salvaguardia dell’ambiente per l’anno 2023 denominata "caccia al rifiuto". L’organizzazione ha previsto attività di ripulitura del sottobosco dai rifiuti abbandonati nelle zone di caccia. Sono state organizzate diverse squadre su tutto il territorio del comune di Monticiano. La squadra del Cas di Iesa gestito dalla società Ospita srl insieme agli operatori ha partecipato con circa 40 ragazzi dal bivio di Iesa fino al Petriolo. Hanno partecipato anche un gruppo di 8 ragazzi ospiti al Picchetto Cas aperto il 25 marzo.

"Là società Ospita e i suoi ragazzi richiedenti asilo ringraziano il Comune e le istituzioni locali per l’invito è l’accoglienza ricevuta dal territorio tutto in previsione della partenza dei progetti di pulizia del verde pubblico comunale in sinergia con il Comune e le associazioni del territorio. L’accoglienza dei ragazzi presso il Comune di Monticiano – osserva l’avvocato Sebastiano Sani – è sviluppata in sinergia con la rete locale alcuni degli operatori sono residenti nel comune in virtù di progetti di integrazione e accoglienza con il patrocinio della prefettura di Siena"