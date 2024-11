"Monteriggioni, una perla. Lavoro lungo decenni"

"Il successo di Monteriggioni e la lusinghiera scelta del governo di mostrare al mondo la bellezza dei nostri luoghi, derivano da un lavoro lungo decenni. Non solo di questa amministrazione,ma dei sindaci e delle amministrazioni precedenti". Lo afferma Raffaella Senesi, già sindaca, nel suo odierno ruolo di capogruppo dell’opposizione civica Per Monteriggioni. "Il lavoro passa dal recupero del complesso di Abbadia Isola all’istituzione delle tappe della via Francigena, alla valorizzazione della ricchezza archeologica "prima del Castello", riguardante la storia etrusca fino al restauro delle mura del Castello di Monteriggioni, grazie a un importante finanziamento nel 2017/2018 di 1 milione e 500mila euro del Ministero della Cultura unito ad un contributo della Regione Toscana, e al contributo dei privati attraverso l’Art bonus. La Bandiera Arancione è stata attribuita a Monteriggioni ininterrottamente dal 2004. Il lavoro dimostra che il turismo di massa può essere gestito ed organizzato anche in favore dei centri minori, proponendo luoghi come il Castello, ma anche Abbadia Isola, Strove e non solo - chiude Senesi - che restano comunque luoghi vissuti ed abitati, non solo da cartolina".