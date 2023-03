Monteriggioni sugli scudi Scuola conquista il podio dei campionati di geografia

La scuola di Monteriggioni sul podio della sfida geografica. È stato, infatti, premiato l’Istituto Comprensivo di Monteriggioni ai campionati Italiani della Geografia, edizione 2023, dedicata alla secondaria di primo grado. Campionati che si sono svolti alcuni giorni fa. Una sfida a colpi di mappe e carte geografiche che ha coinvolto in tutta Italia ben 1.910 studenti di 86 scuole medie di 18 regioni italiane e che ha visto impegnati circa 1.300 ragazzi anche delle scuole superiori. Circa 1.900 studenti hanno partecipato alla prima sessione di gara. Sono state solo quattro le province sul podio: Trapani, Messina, Foggia e Siena. I Campionati Italiani della Geografia, sono la manifestazione che dal 2015 si propone di diffondere la cultura geografica tra le giovani generazioni e di sostenere l’insegnamento della materia nei programmi didattici della scuola italiana. Si è aggiudicato il Premio "Antonio Scarpone", per il migliore piazzamento in classifica, l’I.C. Bassi Catalano di Trapani seguito dall’I.C. "Annarita Sidoti" di Gioiosa Marea – Messina e dall’I.C. Monteriggioni Dante Alighieri. Quasi tre ore di gara, dalle nove a mezzogiorno, in cui gli studenti di Monteriggioni hanno dovuto affrontare otto prove distinte, ognuna con decine di domande di cultura geografica: non solo quiz su città, capitali e bandiere, ma anche tanti quesiti su ambiente, migrazioni, coordinate geografiche, geopolitica e diritti umani. "Una bella festa per la Geografia e per quasi duemila ragazzi di tutta Italia – afferma Riccardo Canesi, organizzatore dei Campionati – che divertendosi hanno appreso qualcosa in più sulla complessità del nostro mondo". Un grande successo, quindi, anche di tutta la comunità scolastica di Monteriggioni che in questo campionato porta avanti la bandiera non solo della provincia di Siena, ma di tutta la Toscana. Un grande merito è sicuramente del corpo docente che ha preparato al meglio gli alunni, che con soddisfazione hanno deciso di partecipare a questa occasione non solo con lo spirito di confrontarsi con dei coetanei sul piano delle conoscenze, ma anche per un percorso educativo e formativo nel quale l’incontro e la condivisione assumono una rilevanza fondamentale.