Monteriggioni: boom del turismo A Pasqua ben 13mila le presenze

Il buon giorno che si vede dal mattino della Monteriggioni turistica è sfolgorante. Il fine settimana di Pasqua, prova generale della stagione 2023, ha ampiamente confermato ciò che i ‘ponti’ precedenti avevano già lasciato intravedere, facendo registrare un boom di visitatori con circa 13.000 presenze. Dalle analisi svolte dall’assessorato al turismo e dalla società Monteriggioni A.D 1213, infatti, è stato verificato che gli ingressi ai Camminamenti sulle mura ed a "Monteriggioni in Arme" sono stati circa 5.300, mentre sono state circa 4.600 gli automezzi transitati nei parcheggi. Prendendo a riferimento il numero di biglietti staccati, le presenze al Castello devono essere come minimo raddoppiate e lo stesso vale per i parcheggi di auto e camper, dal momento che da ogni mezzo scendono in media tre visitatori. Grandi numeri che portano ad altre evidenze di primissimo piano: il riferimento ai dati dello scorso anno, infatti, mostra una crescita delle presenze addirittura superiore a quella degli anni prepandemia e le analisi dei dati di movimentazione turistica evidenziano che le presenze nelle strutture alberghiere ed extralberghiere sono aumentate di circa il 14 per cento.

"Questi numeri – afferma il Sindaco Andrea Frosini – sono il risultato di un progetto di sviluppo turistico, condiviso con gli operatori del settore, che riguarda anche il tema della promozione del territorio. I dati restituiscono anche una fotografia dei flussi sul nostro territorio: uno degli aspetti che emerge è il consolidamento dell’aumento delle presenze turistiche anche nel periodo successivo all’estate, in particolare novembre e dicembre, con un numero di presenze che è aumentato non solo rispetto al 2021, ma anche rispetto al periodo precovid. Più in generale si registra, comunque, una crescita in tutti i mesi dell’anno, un chiaro segnale che ci indica qual è la strada sulla quale proseguire". "Nel fine settimana pasquale abbiamo registrato un numero importante di presenze turistiche durante tutti i giorni, in un trend che è in continuo aumento – commenta l’assessore al turismo Marco Valenti – Ci aspetta una stagione 2023 molto impegnativa e ricca di proposte, a partire dal trentesimo anniversario della ‘Festa Medievale’. Il nostro sguardo è, però, rivolto anche ad una proposta continuativa, dal momento che il flusso di visitatori è ininterrotto durante tutto l’anno, con una continuità che è possibile verificare anche fra picchi più o meno alti".

Alessandro Vannetti