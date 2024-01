Monteriggioni Ad 1213 assume personale

La società Monteriggioni Ad 1213 srl cerca personale per servizi turistici e servizi complementari. A darne notizia, la stessa partecipata del Comune di Monteriggioni che con un avviso ha esplicitato modalità e tempi per la selezione. Il primo avviso pubblico ha la funzione di ricercare personale per lo svolgimento di lavoro part time/full time riferito a ccnl commercio, 4° livello, per la gestione dei servizi turistici di Monteriggioni, con durata di un anno, ovvero dal 1 aprile 2024 al 31 marzo 2025. La data di scadenza per la partecipazione è stata fissata per il 18 febbraio alle 23.59. Il secondo avviso pubblico è per la ricerca di personale per lo svolgimento di lavoro part time/full time ccnl commercio, 5° livello-servizi complementari con la stessa durata di graduatoria. Per partecipare all’avviso è possibile accedere al link: https://egov.epublic.it/monteriggioniad1213srl/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale/reclutamento-del-personale/avvisi-di-selezione. "Cerchiamo di reperire del personale direttamente essendo aumentati servizi – dice Andrea Ferrini, amministratore unico di Monteriggioni Ad 1213 srl (nella foto con due visitatrici) –. Grazie all’apertura del museo MaM e con la gestione dell’ostello ad Abbadia Isola servono infatti varie figure professionali per la stagione turistica. Il museo sta viaggiando molto bene e sta registrando ottimi numeri di visitatori. Le figure che ricerchiamo, in sintesi, sono due persone per la manutenzione e le camere dell’ostello e almeno tre o quattro per i servizi turistici. La graduatoria resterà aperta un anno e attingeremo da lì come gli enti pubblici. E’ importante sottolineare – conclude Ferrini – che rispetto a qualche anno fa i dipendenti sono tutti assunti dalla società e non tramite cooperative. Sul portale monteriggioniturismo.it alla sezione trasparenza ci sono tutte le informazioni necessarie".