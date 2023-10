Un 36enne di Monteriggioni è rimasto ferito in un incidente sulla 429 che da Poggibonsi va a Castellina in Chianti. L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, che è finita in un campo. Per lui, fortunatamente, solo lievi conseguenze. Illesa la moglie dell’uomo, che viaggiava al suo fianco. E’ intervenuta per i rilievi la polizia municipale.