Montepulciano stazione. C’è la fiera di primavera

I ruggenti anni ’20 di Montepulciano Stazione. Fu nel 1925, per la precisione il 14 maggio, che la frazione "ferroviaria" assunse, per decreto a firma autografa del Re Vittorio Emanuele II, il nome attuale; oggi, in omaggio alla ricorrenza, quella stessa comunità vive un momento di grande vitalità di cui abbiamo dato ampiamente conto e nel quale si inserisce anche la Fiera di Primavera, in programma domenica. Organizzata dall’Unione Polisportiva Poliziana, la mostra-mercato giunge alla ventiseiesima edizione, traguardo che vuol dire essere entrata nelle tradizioni locali. "I banchi occuperanno gran parte delle vie dell’abitato – spiega Raffaele Rossi, dirigente della Upp –, in particolare il centralissimo Viale Firenze, con l’adiacente area adibita a posteggio, Piazza della Stazione, Via Asti e Piazza Europa, davanti all’Ufficio postale". Il Comune ha emesso un’ordinanza per la viabilità alternativa che prevede, tra l’altro, dalle 7 alle 21 di domenica, il doppio senso di circolazione in Via Caserta e Via Como. Ampia la varietà degli articoli in vendita, dai tradizionali generi alimentari all’abbigliamento e calzature. "Ma chi vuole rimanere nella tradizione – rivela Rossi – non potrà fare a meno di degustare un pezzo di ‘croccante’, il dolce caratteristico della fiera". Sempre domenica, alle 11.30, sarà celebrata la Messa per il centenario mentre dalle 10 alle 19 sarà possibile visitare, nel Centro Civico, la mostra fotografica e documentale, insieme ai lavori realizzati dai ragazzi delle scuole materna, elementare e media.

Diego Mancuso