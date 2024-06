Montepulciano, sfida ’in rosa’. Tornano le ’Dame delle botti’. Oggi le prove del percorso

Si "scaldano" le botti a Montepulciano. In attesa del Bravìo, con gli spingitori che si stanno allenando (e vincono gare podistiche, è il caso di Samuele Cesaroni di Cagnano, trionfatore all’Ecogiro al Lago di Montepulciano), questo weekend la scena è tutta per le spingitrici con la quinta edizione de "Le Dame della Botte" che vede in prima fila la contrada di San Donato, guidata dal rettore Alessio Betti, che stasera in Piazza Grande sarà anche protagonista di una festa (in collaborazione con Déjà Vu) con musica, cibo e bibite. A "Le Dame della Botte" saranno 7 le contrade a sfidarsi (Gracciano non parteciperà): oggi pomeriggio le prove del percorso (ore 17), domani l’atto finale è atteso alle 16.45. La gara sarà con la formula delle batterie sorteggiate, il turno eliminatorio si svolgerà percorrendo una volta il tragitto che partirà di fronte al Comune per poi passare in via di San Donato (fino all’altezza della Fortezza), via Giordano Bruno, via Fiorenzuola Vecchia, Piazza Grande, via di Talosa e via Ricci per poi concludere dove la gara era partita. Le vincitrici delle eliminatorie si sfideranno per una finale a 4 ma ci sarà anche una "finalina" per le altre. La finale avrà un giro più lungo e uno più corto da percorrere con le spingitrici che si sfideranno facendo rotolare una botte da 80 a 84 kg. Queste le atlete in gara: San Donato, a causa di un infortunio ad un’atleta, ieri era ancora incerta della propria presenza ma comunque fiduciosa di esserci domani; Cagnano schiera Alice Tassini e Daniela Marchetti; per Collazzi ci sono Ludovica Galli e Sabrina Molis; per Le Coste, Ginevra Benigni e Benedetta De Matteis. La contrada di Poggiolo schiera Rebecca Parissi (classe 2008, è la più giovane in gara) e Rebecca Salerno; Talosa torna con la coppia campione in carica, Chiara Giachi e Maria Silva Laudijane Maria. A difendere i colori di Voltaia, Martina Luculli e Margherita Cicaloni. Le premiazioni e la cena in Fortezza concluderanno l’evento. Per Montepulciano sarà un weekend a tinte contradaiole: Gracciano festeggia oggi, dalle ore 16.30 i 50 anni di Bravìo con l’evento "Dalla cornacchia al leone". Domani sera inizia "Cagnano sotto le stelle" con video e foto dei successi di contrada. Luca Stefanucci