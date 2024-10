Montepulciano regina del turismo: "Il 2025 sarà un anno da record"

Ad accendere la miccia è stato lui, Francesco Maramai, 37 anni, ristoratore, sommelier, commerciante di vini, con un post su Facebook laconico ma chiaro: "Prepariamoci al 2025, sarà l’anno dei record. Forse non ci rendiamo conto di quanta gente ci sarà a Montepulciano tra Giubileo e il film indiano che hanno appena girato". Una previsione che il giovane vin-prenditore (il neologismo con cui si definisce) argomenta con precisione: "i macro-eventi che si tengono a Roma hanno sempre effetto su Montepulciano: il Giubileo muoverà milioni di persone, due ore di distanza non sono nulla per chi fa il pendolare nelle metropoli mondiali. Non sappiamo poi – prosegue Maramai – quanto di Montepulciano si vedrà in ’War 2’, in uscita nell’estate 2025, ma consideriamo solo che i due interpreti, Hrithik Roshan e Kiara Advani, vere e proprie icone del cinema indiano e asiatico, totalizzano oltre 80 milioni di follower, pronti a seguire le loro indicazioni".

L’effetto dei film sul turismo viene confermato da Bruna Caira, coordinatrice della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, braccio operativo della destinazione turistica riconosciuta dalla Regione: "I film hanno dato una svolta al turismo a Montepulciano. Recentemente è bastato ospitare una influencer indiana per veder crescere gli arrivi da quello stato. La Toscana è un brand che attira, Roma è vicina, l’industria mondiale del turismo cresce e l’Italia ha fatto bene sul mercato internazionale; il movimento interno, che ci ha salvato durante la pandemia, non aumenterà, possiamo prevedere invece un ulteriore incremento del movimento dall’estero". Fa eco Franca Salerno, presidente della Pro Loco: "La forza di attrazione del sud della Toscana sta nel suo essere una terra ancora vergine e da scoprire, qualità che affascinano i turisti stranieri, come vediamo in questo ottobre ancora affollato e con tendenze positive. I film trasmettono la bellezza, il resto è dato dalla tranquillità".

"Negli ultimi due anni abbiamo registrato una crescita costante nelle presenze turistiche, e nel 2023 abbiamo persino superato la stagione record del 2019" afferma il sindaco Michele Angiolini, che ha una lunga esperienza in materia turistica. "Il 2024 sembra avere un buon andamento – conferma Angiolini – con un autunno particolarmente positivo e un’ottima presenza di ospiti stranieri. Continuiamo a investire in un turismo di qualità, puntando sulle nostre eccellenze enogastronomiche, ma anche su un’offerta culturale attiva tutto l’anno".