Montepulciano, Nobile in vetrina. All’Anteprima debutta ’Pieve’

Un biglietto da visita che parla di circa 65 milioni di euro come valore medio della produzione di vino, un prodotto che genera occupazione (mille lavoratori fissi e altrettanti stagionali) e che, ovviamente, incide anche su altri settori, basti pensare al turismo. E poi ci sono oltre 9 milioni di bottiglie immesse sul mercato tra Nobile e Rosso di Montepulciano, un export che vale il 65% delle vendite con Germania, leader, e Stati Uniti che da sole coprono il 65% delle bottiglie spedite all’estero.

Sono solo alcuni numeri legati al vino prodotto a Montepulciano mentre si avvicina il weekend finale dell’Anteprima del Vino Nobile, l’evento del Consorzio (che conta 81 aziende imbottigliatrici socie) e che vedrà protagonista assoluta la nuova tipologia della prima Docg d’Italia, Il Vino Nobile di Montepulciano ’Pieve’, in commercio a febbraio con l’annata 2021. Un progetto frutto di un lungo percorso di studio che ha portato alla individuazione di 12 zone, definite nel disciplinare di produzione Uga (Unità geografiche aggiuntive), che saranno anteposte con la menzione ’Pieve’ in etichetta. Pievi che, secondo una prima previsione di stima, abbracceranno circa il 10% del totale di produzione del Vino Nobile.

E sarà ricca di appuntamenti la giornata dell’Anteprima, dedicata alla stampa, di sabato. A iniziare dal seminario (ore 10.30 in Fortezza) dal titolo ’Dalla gelata del 1985 a oggi: quale rapporto tra clima, viticoltura ed indotto turistico nel Comune di Montepulciano’ con la presenza, tra gli altri, del Tenente Colonnello dell’Aeronautica, Guido Guidi. A seguire la presentazione delle ricorrenze per i 400 anni dalla nascita di Francesco Redi (1626-1697), a cura della professoressa Lorella Mangani, dedicate al celebre letterato ma anche grande biologo che nella sua opera ’Bacco in Toscana’ (del 1865) scrisse che "Montepulciano d’ogni vino è re".

Sempre in Fortezza dalle 11.40, il Premio Grifo Nobile 2025, la valutazione annata 2022 a cura dell’enologo Giovanni Capuano e la proclamazione del rating annata. Alle ore 15, al Tempio di San Biagio verrà presentato il progetto del Vino Nobile di Montepulciano ’Pieve’. Un sabato che sarà dedicato anche alle degustazioni delle nuove annate con quella comparativa delle Pievi di scena invece la domenica mattina.

Luca Stefanucci