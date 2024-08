Montepulciano, lavori alle mura. Si consolidano quelle castellane. Investito quasi un milione di euro

Le mura castellane di Montepulciano ancora al centro degli interventi, fondamentali da un punto di vista dell’innalzamento della sicurezza ma anche per ridare vigore estetico ad una parte importante della cittadina. E così, dopo l’aggiudicazione dei lavori per il ripristino delle mura lungo via di Collazzi, annunciati con una nota del 19 luglio e previsti per inizio autunno (per un importo totale di oltre 1,4 milioni di euro con il quadro economico di spesa complessivo dell’opera che è di 2,1 milioni di euro), un altro cantiere è previsto in vicinanza, poco più a nord, a valle di via delle Coste (già via del Giardino) e via del Torrino, per andare a completare gli interventi già eseguiti negli anni passati. I lavori, ha spiegato una nota del Comune di Montepulciano, prevedono un importo complessivo di quasi un milione di euro (990 mila euro), dei quali 770 mila euro provengono dalle risorse per la difesa del suolo della Regione Toscana, mentre 220 mila euro sono coperti dal bilancio comunale. Gli interventi saranno eseguiti dal Consorzio Stabile Alta Val di Cecina Srl, individuato a seguito della gara pubblica ed i lavori inizieranno nel prossimo autunno. Il Comune ha sottolineato che le mura castellane localizzate a valle di via delle Coste (già via del Giardino) e via del Torrino a Montepulciano "sono già state oggetto di interventi negli anni passati, a seguito del crollo di un tratto di mura dovuto a eventi atmosferici di particolare intensità e gravità occorsi nel mese di novembre del 2012. Il tratto di muro crollato fu ripristinato, mentre un tratto del muro, sebbene ancora in piedi, fu opportunamente ingabbiato con reti e tiranti metallici, risultando in cattivo stato di conservazione. Con questo nuovo intervento, reso possibile dal finanziamento regionale acquisito negli scorsi anni, si andranno a completare ed ampliare i lavori già eseguiti, consolidando tutto il tratto di muro adiacente a quello che è stato ricostruito dopo il crollo". Per il Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini ed il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Luciano Garosi, "questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico e architettonico, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini e dei visitatori".