Montepulciano lancia ’Le belle vetrine’

Si presenta particolarmente breve, quest’anno, il ‘letargo’ invernale di Montepulciano, soprattutto per i commercianti: smontati gli addobbi natalizi, si pensa già a progettare gli allestimenti per l’Anteprima del Vino Nobile, il 2 e 3 febbraio. Così, mentre il sindaco Michele Angiolini archivia l’undicesima edizione del Natale a Montepulciano, annunciando "un’analisi approfondita, utile a individuare ulteriori margini di miglioramento" (espressione che lascerebbe trasparire la volontà di procedere a qualche modifica), l’intero territorio si appresta a vivere un altro dei grandi appuntamenti della stagione. E, insieme alle degustazioni delle nuove annate dell’intera gamma enologica del territorio, un ruolo importante lo giocheranno le attività commerciali che si sfideranno nel contest "Le belle vetrine".

La classica manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, espressione del piacere con cui la comunità riceve gli operatori del settore e i wine-lovers. La Pro Loco, che organizza il concorso, ha indicato le date di riferimento: vetrine pronte entro lunedì 27 gennaio; giovedì 30 la giuria effettuerà il ‘giro’ per esprimere le proprie valutazioni; domenica 2 febbraio, alle 16, nella Fortezza la premiazione. Molto stimolante il tema assegnato quest’anno, ‘Il Museo Civico scrigno del patrimonio artistico culturale della comunità’. "Per noi della Pro Loco, dopo dieci anni di gestione, il museo è come una seconda casa – afferma Franca Salerno, presidente dell’associazione –, dialoghiamo con quelle opere che ci consentono di veder scorrere sotto i nostri occhi la storia. Vorremmo che, grazie ai commercianti, queste suggestioni arrivassero anche ai visitatori".

Diego Mancuso