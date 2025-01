Montepulciano in lutto. Addio corale a Silvia Rossi, era rettrice di Gracciano

Commozione profonda e diffusa, a Montepulciano, per la scomparsa, il 31 dicembre, di Silvia Rossi. Quarantatré anni, moglie, mamma di una bambina di 8 anni, bancaria, proveniente da una famiglia molto conosciuta e presente nella vita sociale e politica del territorio, Silvia lottava già da tempo come una leonessa contro una malattia incurabile che, nonostante la forte fibra e la giovane età, alla fine l’ha costretta ad arrendersi.

I termini non sono usati a caso: il leone è infatti il simbolo della contrada di Gracciano di cui la Rossi è stata Rettrice dal 2011 (anno dell’ultima vittoria fin qui in carniere, con Valentini e Bondi) al 2014, mentre per fronteggiare il male sono state battute tutte le strade rese possibili dalla medicina, ma purtroppo senza successo.

Il ricordo di Silvia Rossi si intreccia fortemente con quello della contrada nero-verde di cui, come ricorda l’attuale Rettore, Luca Bernetti, era stata anche addetta al corteo storico e segretaria "rompiscatole e impeccabile". Al di là dei ruoli, Silvia era comunque sempre stata una voce molto ascoltata, anche a livello di impostazione generale del Bravìo delle Botti, per le sue idee chiare e per l’energia con cui le portava avanti. Fu l’anima del movimento che, nel 2013-2014, portò al Magistrato delle Contrade il "gruppo dei trentenni" che rinnovò e rilanciò la manifestazione e mostrò la ferma convinzione di dover mettere a disposizione del Magistrato dirigenti validi, a costo di privarsene come contrada.

"Oltre alla tenacia e alla caparbietà – ricorda ancora Bernetti –, il tratto caratteristico della sua dirigenza è stato il valore attribuito allo scambio tra generazioni: già leggendarie le sua chiacchierate, sui gradini di Sant’Agostino, con vecchi dirigenti come Francois o Bonaldo, dalla cui esperienza ricavava sempre idee".

I messaggi di cordoglio, compreso quello del sindaco, Michele Angiolini, hanno rapidamente invaso i social, provenienti anche dal mondo del calcio visto che Matteo Romani, marito di Silvia, è l’allenatore del Montepulciano Stazione. I funerali saranno celebrati questa mattina alle 11.30 nella Chiesa di S.Agostino, Gracciano invita tutti i contradaioli ad indossare, in segno di rispetto, il fazzoletto nero-verde.