Montepulciano in festa con la Fiera. Oltre trecento banchi in strada

Con la speranza che il maltempo non ci metta lo ’zampino’, nonostante le previsioni negative, il Primo Maggio in Valdichiana ha il suo evento simbolo, anche se di certo la scelta non manca, ed è la tradizionale Fiera a Montepulciano che richiama un numero decisamente importante di visitatori, dalla zona e non solo. D’altronde questo inizio di stagione turistica ha visto la ’perla del ‘500’ presa d’assalto dai turisti con tutto ciò che ne comporta, gli aspetti positivi (tanto lavoro per strutture ricettive, ristoranti, attività varie) ma anche delicati, è il caso del traffico con le sue lunghe code di mezzi.

Montepulciano è ormai una delle mete turistiche di riferimento e la Fiera è un’attrazione in più per questo ponte primaverile che mobiliterà tante persone. La giornata inizierà, come sempre, con la ’sveglia del lavoratore’, grazie alla Banda Poliziana le cui note, dalle 7.30, animeranno il centro storico per poi guidare il corteo con partenza alle 8 da piazza Grande fino alla chiesa di San’Agnese dove si celebrerà la messa e l’Offerta dei ceri da parte delle contrade del Bravìo delle Botti a Sant’Agnese. Per quanto riguarda la Fiera, il numero dei posteggi riservati è di 310, di questi 47 per il settore alimentare. Non mancheranno le occasioni di shopping, per gustarsi qualcosa di buono così come, per i più giovani, di concedersi un giro al luna park che con le sue circa 40 attrazioni rimarrà aperto fino a domenica prossima in piazza P. Nenni.

I banchi, fanno sapere dal Comune, si troveranno in parte di viale Calamandrei, piazza Don Minzoni, via Sangallo, nel giardino di Poggiofanti, lungo viale 1 Maggio fino all’intersezione con via delle Lettere, via M.Cappelli, Piazzale Moulins, via delle Lettere dalla rotatoria fino a piazza del Mercato (espositori), via Bernabei fino all’incrocio con via Mencattelli, con il traffico che ruoterà intorno al nucleo della manifestazione.

Capitolo viabilità: per chi arriva da Chianciano è prevista la circolazione su via delle Lettere, via Martiena, via Loris Fortuna, loc. Crocetta, via Mencattelli (per l’occasione il senso di marcia è invertito), viale Calamandrei; coloro che vengono da Nottola attraverseranno viale Calamandrei, via di Canneto e San Biagio.

Luca Stefanucci