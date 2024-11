Comincia ad assumere concretezza, a Montepulciano, l’annunciato progetto di rivisitazione complessiva del sistema dei parcheggi che, allontanando le auto dei turisti dal centro storico, dovrebbe da una parte allentare la "morsa" del traffico (con evidenti effetti in termini di vivibilità) e dall’altro liberare spazi per i residenti e per chi quotidianamente frequenta la zona monumentale per lavoro. Snodo centrale è Piazza Pietro Nenni alla cui riqualificazione, in sede di assestamento di bilancio, sono stati destinati dall’amministrazione comunale 145.000 euro. L’intervento, che dovrebbe avvenire entro il mese di novembre (salvo l’arrivo di basse temperature, che notoriamente ostacolano la posa in opera dell’asfalto), prevede la ripavimentazione della grande area, nota come Lo Sterro, ed una razionalizzazione degli spazi. In dettaglio, saranno creati 200 posti per le auto e 24 per i camper, a pagamento, verso i quali dovrebbero confluire i mezzi dei visitatori, migliorandone l’accoglienza in spazi funzionali.

D.M.