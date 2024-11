Montefollonico si veste a festa. Dalla fiera al trekking nei sentieri

Montefollonico celebra il suo santo patrono domenica 10 novembre. A San Leonardo è dedicata una giornata di festa che prevede riti religiosi, la tradizionale fiera e un trekking lungo i sentieri circostanti al borgo bandiera arancione.

La fiera merceologica è allestita dalle ore 9 alle 19, in Via del Pianello, Via Elba e Via Vittorio Veneto.

Quest’anno, poi, in occasione di San Leonardo si svolgerà un nuovo appuntamento della rassegna "Trekking e Sapori", l’iniziativa organizzata da Pro loco Montefollonico e Asd Polisportiva Montanina che, in cinque date fino a maggio 2025, abbina al piacere di andar per sentieri la degustazione di eccellenze enogastronomiche, in collaborazione con alcune strutture ricettive locali.

Domenica 10 novembre è in programma un trekking di 8 chilometri, dalla durata di circa tre ore, con una sosta dedicata alla degustazione di vino Nobile di Montepulciano delle Cantine Innocenti e olio nuovo, presso il Podere La Paolina. Il percorso, con partenza alle ore 9.30 presso il Bar Sport (Via del Pianello, 3), toccherà le località Triano, Pozzi, Lupaia, Trafonti, Podere La Paolina, Parco Il Tondo, prima del rientro al Bar Sport.

Per chi ne farà richiesta, sarà disponibile il rientro in auto dalla sosta degustazione (info e prenotazione degustazione: 393 2822286).

Le celebrazioni religiose dedicate al patrono si svolgeranno nel pomeriggio. Alle ore 18, nella chiesa intitolata proprio a San Leonardo, don Stefano Zanolini, abate di Chiaravalle e presidente della Congregazione Italiana dell’Ordine Cistercense presiederà la messa. Al termine della funzione, sarà impartita la benedizione sulla comunità.

La festa di San Leonardo è sempre un appuntamento sentito dagli abitanti di Montefollonico e un’occasione speciale per i visitatori che vogliono scoprire il borgo, reso ancora più caratteristico dai colori della stagione autunnale. I tanti eventi messi in cartellone quest’anno saranno anche una calamita in più per i turisti.