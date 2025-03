Montefollonico ritorna capitale del vin santo

Per tanti è un passatempo, magari di quelli da conservare gelosamente perché fa parte della storia della propria famiglia, oltre a rappresentare un gradito ’gran finale’ in una cena di buona compagnia. Sono tante le persone che amano realizzare il vin santo ’fai da te’, una passione che parla anche del territorio. Ed ecco che torna, puntualmente, il concorso (edizione 19) "Il miglior vin santo fatto in casa", indetto dal Comune di Torrita di Siena, in collaborazione con la Proloco di Montefollonico, uno dei momenti più salienti dell’evento "Lo gradireste un goccio di vin santo?", protagonista sabato 26 e domenica 27 aprile a Montefollonico. Dedicato al produttore artigianale "che non deve essere in possesso di un numero di registro di imbottigliamento e non deve commercializzare il prodotto, neanche su piccola scala", come riporta il bando, si potrà partecipare con minimo un campione, di qualsiasi annata, in quantità non inferiore ai 750 cl (il produttore potrà presentare anche una breve relazione) e ci sarà tempo per farlo fino alle 20 del 29 marzo. I vin santi in concorso saranno giudicati dalla commissione di valutazione organolettica nominata dal Comune di Torrita di Siena. Il 3 aprile sarà il giorno della degustazione in forma anonima. Due le classifiche proposte, vin santi dolci e vin santi secchi.

L.S.