Montefollonico il borgo celebra il vin santo

Montefollonico è il Borgo del Vin Santo sabato 20 e domenica 21 aprile, in occasione dell’evento che da 19 edizioni celebra il tipico prodotto locale, tradizionalmente considerato il vino da offrire ai visitatori, domandando "Lo gradireste un goccio di vin santo?". Un percorso con oltre 70 vin santi in degustazione, un mercato di prodotti enogastronomici a km0 e visite guidate completano il programma della manifestazione organizzata dalla Proloco di Montefollonico, con la collaborazione del Comune di Torrita e Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana. Sabato il borgo inizierà ad animarsi dalle 10, con l’apertura del mercato e la visita guidata di Montefollonico, da Piazza del Pianello. Poi saranno aperti i punti di degustazione dove si potranno scoprire i 69 vin santi che hanno partecipato al XVIII concorso ’Il miglior vin santo fatto in casa’. La giuria si è riunita il 5 aprile per stilare la graduatoria che sarà resa pubblica sabato. Durante la cena della premiazione (ristorante ’La Chiusa’, ore 20), ai primi tre classificati nelle categorie vin santo dolce e vin santo secco saranno consegnati dei caratelli da 40, 30 e 20 kg.