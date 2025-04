Montarrenti, il castello rivive. Bando del Comune per affidare coprogettazione e gestione

Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di enti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e gestione in partenariato con il Comune di Sovicille del castello di Montarrenti "allo scopo di restituire il luogo alla fruizione della comunità".

Le domande dovranno pervenire entro le 17 di lunedì 12 maggio. Il castello di Montarrenti è concesso al Comune di Sovicille grazie all’accordo stipulato con la Provincia di Siena, proprietaria del bene, dall’aprile 2024. "La progettazione – spiega il sindaco Giuseppe Gugliotti – è finalizzata a rivitalizzare il castello di Montarrenti, accrescendone la possibilità di fruizione pubblica partendo dal concetto che si tratta di un bene simbolico e identificativo del territorio. L’intenzione del Comune è condividerne la gestione, articolando una progettualità in cui l’interazione fra pubblico e altri soggetti garantisca la fruibilità del bene da parte della comunità".

Il progetto ha come cornice generale il “Manifesto per Montarrenti”, che ha indicato il castello come valore identitario per l’intera comunità.

La coprogettazione, annuncia il Comune, "dovrà orientarsi a interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; ma anche organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso o formazione extra-scolastica.

Infine, servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, attività sportive, promozione della cultura della legalità. Per la realizzazione il Comune mette a disposizione 8mila euro per ogni annualità di progetto, la cui scadenza è fissata al mese di aprile 2033.