Montalcino, l’ascesa del ’Rosso’ In crescita vendite e prezzo medio Bindocci: "Siamo a una svolta"

Un 2022 positivo con vendite in crescita. Luci accese sul Rosso di Montalcino che sarà protagonista della seconda edizione di ’Red Montalcino’, di scena sabato in Fortezza dalle 18. Ci saranno abbinamenti ad hoc e un programma che guarda anche a un pubblico giovanile come dimostra la scelta della mixology (dalle 22) e delle performance musicali tra cui quella della dj italiana Greta Tedeschi. E poi un focus con 70 produttori, mentre la sera sarà attiva l’enoteca collettiva con servizio sommelier. Tornando al 2022, vendite in crescita di quasi il 20% e un exploit della domanda nazionale. Incrementi sopra le medie anche per l’export verso Usa, Svezia, Svizzera, Germania e Francia. Lo rileva il Consorzio del vino Brunello di Montalcino.

Secondo le elaborazioni dell’Osservatorio prezzi, la crescita tendenziale si attesta a +19% in valore, complice un ulteriore incremento del prezzo medio (+9%), salito nel 2022 ben oltre il surplus dei costi di produzione. Tra i principali Paesi esteri, l’Osservatorio segnala crescite superiori al 40% per la domanda statunitense (30% del mercato internazionale) e svedese (top buyer europeo). Exploit della Francia che supera il 50% di incremento, mentre scendono Canada, Norvegia, Brasile e Sud Corea. Gli Stati Uniti sono primi in quanto a domanda, il continente americano è il primo sbocco con un’incidenza sull’export totale di circa il 50%. In Italia, il Nord copre il 48% della domanda. Il Rosso di Montalcino "ora è a un punto di svolta – ha detto il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci –. Il prodotto è ben posizionato sul segmento premium e viene da un biennio di risultati importanti: il prezzo medio aumenta (+13% sul biennio), la domanda risponde molto bene sia in Italia che all’estero, la vendita diretta è in forte incremento per un vino che ha raggiunto la sua piena identità".

Secondo Bindocci, l’affermazione del Rosso di Montalcino, sebbene il 2023 si sia avviato in modo più tiepido, impone una riflessione: "La media dell’imbottigliato negli ultimi 5 anni equivale a 4,4 milioni di bottiglie l’anno: per alcuni sono poche".