Montalcino, il cardinale Lojudice ha aperto la Porta santa

Dopo Siena, Chiusi e Pienza, ieri (nella foto) il cardinale Augusto Paolo Lojudice ha aperto l’Anno santo nella concattedrale del Santissimo Salvatore a Montalcino. Presenti, oltre al parroco, i sacerdoti della forania, il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e i rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Le prossime aperture programmate per l’avvio dell’anno giubilare saranno domenica 12 alle 11 all’Abbazia di San Salvatore ad Abbadia San Salvatore, mercoledì 15 alle 17 al Santuario Madonna del Rifugio a Sinalunga e domenica 26 gennaio alle 11 nella concattedrale dei Santissimi Alberto e Marziale a Colle di Val d’Elsa.

In tutte le iniziative legate al Giubileo, il cardinale Lojudice ha ribadito la necessità di considerare l’Anno Santo "prima di tutto come un percorso interiore e poi anche di comunità".

Ancora, "un’occasione di slancio e attenzione per i nostri giovani, per gli anziani, per chi ha perso il lavoro e per i migranti", come ha sottolineato durante la celebrazione che si è tenuta a Pienza.