Monica Maggioni sarà la testimonial di Benvenuto Brunello

Sarà Monica Maggioni (nella foto), direttrice per l’offerta editoriale della Rai, giornalista e conduttricce tv, la testimonial di Benvenuto Brunello 2023, il grande evento in programma dal 17 al 28 novembre. Ad anticipare la notizia Montalcinonews.com: "Dopo Sting, Federica Pellegrini, Deborah Compagnoni, Alex Zanardi, Sergio Marchionne, Carlo Petrini, Brunello Cucinelli, Sandro Chia e Carlo Cracco - per citarne solo alcuni - è Monica Maggioni la testimonial di Benvenuto Brunello 2023", si legge nel sito di informazione. Che poi annuncia: "Maggioni sarà a Montalcino il 18 novembre per presentare la piastrella celebrativa dell’annata 2023, che sarà poi posata sul muro del palazzo comunale storico".

All’evento numero 32 della manifestazione sono annunciate 119 cantine e 310 etichette, per un appuntamento che da Montalcino farà il giro del mondo. Per il secondo anno consecutivo dal Chiostro Sant’Agostino, Benvenuto Brunello vola prima a Londra il 21 novembre e poi in contemporanea a New York, Dallas, Miami, Toronto, Vancouver, Zurigo, Shangai e Tokyo il 28 novembre per celebrare il Brunello Day, appuntamento internazionale che vede più che raddoppiato il numero delle metropoli estere coinvolte. Al battesimo nei calici dell’anteprima, il Brunello 2019 e la Riserva 2018 affiancati nei tasting dal Rosso di Montalcino 2022 e dagli altri due vini della denominazione, il Moscadello e il Sant’Antimo.

Nel fine settimana inaugurale spazio anche alla presentazione dell’annata agronomica 2023 e all’assegnazione del 32° premio Leccio d’Oro, in programma sabato 18 novembre (Teatro degli Astrusi, ore 11). A seguire, nella stessa giornata, la posa sulla costa del Municipio della tradizionale piastrella celebrativa dedicata alla vendemmia di quest’anno, con Monica Maggioni.