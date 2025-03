"Molte aree non valorizzate"

"È una cosa buona aumentare la qualità delle attività commerciali nel centro storico – afferma Luca Virgili, agente immobiliare con studio in pieno centro –. Bisogna capire quale tipo di formula verrà utilizzata con precisione dall’amministrazione comunale, ma il fine sembra ottimale. Il nostro rimane comunque un centro storico con tante strade prive di attività commerciali e con troppi fondi vuoti. Tante strade non sono valorizzate, il fenomeno dello svuotamento di interi settori commerciali ha come conseguenza una perdita di attrattività complessiva, ma questo purtroppo dipende anche dalla popolazione, che nel centro storico ormai non abita più, e anche dalle capacità di chi fa l’imprenditore, a confronto con le novità del nostro tempo".